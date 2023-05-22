Предварительно он хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону. Об этом сообщил начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.
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Российский самолет Су-35 упал в Черное море
В сети поздно вечером несколько мониторинговых пабликов в телеграме сообщили, что российский самолет Су-35 превратился в металлолом. Впоследствии это подтвердил и Плетенчук на своей фейсбук-странице, сказав, что "это зрелище было невероятным".
Дмитрий Плетенчук подтвердил сбитие российского самолета Су-35 / Скриншот 24 Канала
Правда, впоследствии он удалил пост об уничтожении российского истребителя. Почему Плетенчук решил это сделать – пока неизвестно.
Командование Воздушных сил тоже официально не подтвердило информацию о поражении Су-35.
Несмотря на это, в украинском телеграм-канале "Николаевский Ванёк" рассказали, что воздушное судно упало в море, пилоты погибли на месте. Кроме того, там также отметили, что российский истребитель сопровождал самолет Су-24МР.
Также в сети появились видео, на которых якобы показали, как именно украинское ПВО сбивает Су-35. Однако очевидцы говорят о том, что "взрыв все же был слышен".
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К тому же люди увидели "яркую вспышку в небе, похожую на салют", что может быть подтверждением сбития воздушного судна. Эту вспышку увидели жители Железного Порта во временно оккупированной части Херсонской области.
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Россияне славятся своими "самолетопадами"
- Сначала 13 мая российский вертолет упал в Клинце Брянской области, что недалеко от российско-украинской границы. Место его падения было в частном секторе. На месте был виден столб черного дыма. Как сообщали российские СМИ, в результате падения погибли два пилота.
- Следующий вертолет упал в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. А дальше самоликвидировались истребители Су-34 и Су-35.
- В общей сложности спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что враг потерял 2 самолета и 3 вертолета. Он предполагает различные варианты их ликвидации: от работы российских партизан до работы истребителей, украинского или российского ПВО, ПЗРК и так далее.