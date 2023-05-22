Предварительно он хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону. Об этом сообщил начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Российский самолет Су-35 упал в Черное море

В сети поздно вечером несколько мониторинговых пабликов в телеграме сообщили, что российский самолет Су-35 превратился в металлолом. Впоследствии это подтвердил и Плетенчук на своей фейсбук-странице, сказав, что "это зрелище было невероятным".

Дмитрий Плетенчук подтвердил сбитие российского самолета Су-35 / Скриншот 24 Канала

Правда, впоследствии он удалил пост об уничтожении российского истребителя. Почему Плетенчук решил это сделать – пока неизвестно.

Командование Воздушных сил тоже официально не подтвердило информацию о поражении Су-35.

Несмотря на это, в украинском телеграм-канале "Николаевский Ванёк" рассказали, что воздушное судно упало в море, пилоты погибли на месте. Кроме того, там также отметили, что российский истребитель сопровождал самолет Су-24МР.

Также в сети появились видео, на которых якобы показали, как именно украинское ПВО сбивает Су-35. Однако очевидцы говорят о том, что "взрыв все же был слышен".

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К тому же люди увидели "яркую вспышку в небе, похожую на салют", что может быть подтверждением сбития воздушного судна. Эту вспышку увидели жители Железного Порта во временно оккупированной части Херсонской области.

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Обратите внимание! Су-35 – это многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

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