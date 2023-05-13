В субботу, 13 мая, в сети начали сообщать, что под Брянском упали 4 военных авиасудна. Среди них есть, по предварительной информации, истребитель Су-35. В этом материале 24 Канала читайте все, что известно об этом многоцелевом самолете, в частности, о характеристиках истребителя.
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Падение истребителя под Брянском
По состоянию на 18:00, 13 мая, в Генштабе не подтверждали, что Украина причастна к ликвидации Су-35 на территории вражеского государства, однако оккупанты вопят об этом во всю.
Собственно, пропагандисты заявляют о работе якобы наших диверсантов, что и повлекло за собой падение этого истребителя, а также, вероятно, двух вертолетов Ми-8 и самолета Су-34.
Самолет Су-35 / Изображение из российских СМИ
Авария над Черным морем с участием Су-35
Стоит вспомнить также, что не так давно, 5 мая, этот истребитель Су-35 стал причиной аварии над акваторией Черного моря в 60 километрах от Румынии.
Как писали СМИ, пилоты этого российского авиасудна решили перехватить самолет польской пограничной полиции, выполнявший миссию в международном воздушном пространстве. То есть россияне просто не имели права совершать этот перехват.
После этого в НАТО перевели свои подразделения в повышенную готовность, а в Варшаве вызвали для разговора посла России Сергея Андреева. Ему вручили во время встречи ноту протеста.
Истребитель Су-35 / Фото из вражеских СМИ
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Характеристики самолета: почему это старье
Представили Су-35 в Исследовательско-конструкторском бюро имени Сухого в 2008 году. Кроме того, следует сказать, что эти истребители являются одними из основных в Военно-воздушных силах вражеского государства.
Если можно так говорить, то это авиасудно в определенной степени – "переходное звено" между истребителями Су-27 и Су-57.
Собственно, Су-35 – это модернизированная версия самолета Су-27 с усиленным планером, отсутствующим передним горизонтальным оперением и тормозным щитком. Поэтому торможение осуществляется при посадке благодаря отклонению рулей направления от продольной оси.
Многоцелевой российский истребитель Су-35 / Фото из вражеских СМИ
В то же время о Су-35 известно следующее:
- самолет имеет два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф-1С;
- также есть газотурбинный двигатель ВГТД ТА14-130-35;
- комплексная система управления – КСУ-35;
- экипаж – 1 человек;
- максимальная скорость возле земли – 1 400 км/ч;
на высоте – 2 500 км/ч;
безфорсажная – 1 300 км/ч;
- максимальная высота – 20 000 метров;
- длина – 21,9 метра;
- размах крыла – 14,75 метра;
- высота – 5,9 метра;
- площадь крыла – 62,04 квадратных метров;
- угол стреловидности по передней кромке – 42 градуса;
- шасси – трехмерное, с передней стойкой, которая убирается против полета;
- масса пустого авиасудна – 19 000 килограммов;
- нормальная взлетная масса – 25 300 килограммов;
- максимальный взлетный вес – 34 500 килограммов;
- масса топлива – 11 500 килограммов.
Этот многоцелевой истребитель способен переносить разные виды вооружения. Скажем, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух – земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы, в частности, управляемые боеприпасы УАБ-500.
Российские истребители Су-35 / фото из СМИ
Иран начал покупать российские самолеты
Нельзя не упомянуть и, что, как отмечают в Defence Express, Иран начал вооружаться истребителями Су-35. Вероятно, Москва наладила поставки этой авиации в Тегеран за предоставление дронов-камикадзе.
В этой ситуации для Украины важнее то, что передача Россией истребителей в Иран вполне может поколебать в нужную сторону решение Израиля относительно экспорта и реэкспорта собственного вооружения. Тем более, целый ряд израильских разработок может быть очень полезен для ВСУ,
– констатировали аналитики.
Известно, что Иран мог закупить сразу 24 единицы этих авиасуден и присматривался к ним еще с 2021 года. Кроме того, в 2018 году без особой публичности Египет мог закупить около 30 Су-35 у Кремля.