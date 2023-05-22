Речь идет о самолете Су-35. Детали сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Справка. Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей ВВС России и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

Су-35 мог лететь бомбить Украину

Начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеский Су-35 предварительно хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону.

Известно, что вражеский Су-35 упал в море, пилоты погибли на месте.

"Самолетопад" в России

13 мая российское ПВО мощно отработало по своей же авиации. В частности, на Брянщине сбили Су-35. В тот же день в Брянской области разбился еще один самолет – Су-34, а также 2 вертолета Ми-8.

Все эти 4 российских самолета и вертолета, потерпевшие крушение в Брянской области, входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине, в частности, на территории Черниговской области.

Обратите внимание! Для России уничтожение авиации вместе с пилотами – серьезный ущерб. Дело в том, что подготовка пилотов не только дорого стоит, но и требует много лет.