Речь идет о самолете Су-35. Детали сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.