Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, говорится именно о переобучении летчиков 1 – 2 класса.

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Тренировка с тренажерами F-16

Свитан отметил, что сроки переучения зависят от программы подготовки и количества баз. Пилот 1 – 2 класса может переучиться на новый тип авиации в основном с помощью тренажеров.

В первую очередь отрабатывать работу с кабиной самолета. Нужно очень много тренажеров, которых в каждой стране определенное количество. То есть до самых полетов летчики могут отработать на тренажерах достаточно успешно и грамотно,

– считает он.

Летчик-инструктор подчеркнул, что таким образом украинские пилоты смогут переучиться за 2 – 3 месяца. В Пентагоне заявляли, что ВСУ нужно для этого 4 месяца.

Как утверждает военный эксперт, если летчики будут проходить обучение определенным видом полетов, кто-то как истребитель-перехватчик, другие – как штурмовики и бомбардировщики, то для переучения хватит одного месяца.

Свитан об обучении украинских пилотов: смотрите видео

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