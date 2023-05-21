Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, говорится именно о переобучении летчиков 1 – 2 класса.
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Тренировка с тренажерами F-16
Свитан отметил, что сроки переучения зависят от программы подготовки и количества баз. Пилот 1 – 2 класса может переучиться на новый тип авиации в основном с помощью тренажеров.
В первую очередь отрабатывать работу с кабиной самолета. Нужно очень много тренажеров, которых в каждой стране определенное количество. То есть до самых полетов летчики могут отработать на тренажерах достаточно успешно и грамотно,
– считает он.
Летчик-инструктор подчеркнул, что таким образом украинские пилоты смогут переучиться за 2 – 3 месяца. В Пентагоне заявляли, что ВСУ нужно для этого 4 месяца.
Как утверждает военный эксперт, если летчики будут проходить обучение определенным видом полетов, кто-то как истребитель-перехватчик, другие – как штурмовики и бомбардировщики, то для переучения хватит одного месяца.
Свитан об обучении украинских пилотов: смотрите видео
Предоставление Украине F-16: главное
- Президент США Джо Байден 19 мая проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат общие тренировки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16. Скорее всего, бойцы будут тренироваться только в Европе, американский персонал будет в этом участвовать.
- Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американские истребители F-16 будут предоставлять Украине при условии, что они не будут использоваться для ударов по территории России.
- Журналисты, ссылаясь на официальные лица в США, отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен "дожал" Байдена. Он добивался разрешения союзников передать истребители Украине. Также активно работал с разными государствами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед.
- Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая выступил на сессии саммита "Большой семерки". В частности, он отметил важности F-16 в Украине. как для нашей страны, так и для всего мира.