Американские истребители F-16 будут предоставляться Украине при условии, что они не будут использоваться для ударов по территории России. Соответствующее заявление сделал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
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США не поддерживают атаки по территории России
"Все возможности, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, базируются на базовом утверждении, что США не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной", – сказал Салливан.
При этом он отметил, что Украина последовательно соблюдает соответствующие требования, когда получает другое оружие от США.
По его словам, США перешли к обсуждению совершенствования украинских военно-воздушных сил как части долгосрочного обязательства по самообороне Украины.
Советник американского президента по нацбезопасности заявил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве ВСУ получат F-16.
По мере того как в ближайшие месяцы будет проходить обучение (украинских пилотов – 24 Канал), мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто их поставит и сколько,
– заявил Салливан.
Джейк Салливан заявил, что самолеты F-16 не были в приоритете среди вооружения, которое Украина получала зимой и осенью 2023 года для защиты и будущего контрнаступления.
Что известно о передаче Украине самолетов F-16
- С начала полномасштабного вторжения Украина нуждалась в современной авиации, поскольку Россия преобладает количественно и технологически. Украине нужны современные самолеты для защиты от ракетных и бомбовых атак России.
- В Воздушных Силах неоднократно отмечали, что F-16 станут частью ПВО Украины. Тактико-технические характеристики F-16 позволят Украине сбивать больше ракет, а также оттеснить причину обстрелов. Речь идет о вражеских носителях ракет, в частности – самолетах, кораблях и наземных пусковых установках.
- Долгое время партнеры медлили с решением по F-16, в том числе из-за угроз России. Кроме того, Запад был сосредоточен на том, чтобы обеспечить Украину бронетехникой и боеприпасами.
- О первых весомых результатах по формированию авиационной коалиции стало известно после европейского турне Владимира Зеленского, в частности в Лондон.
- Британия вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией будет работать, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. Решение США присоединиться к авиационной коалиции приветствовал Владимир Зеленский.