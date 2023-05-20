Алексей Резников в твиттере вспомнил, как 31 декабря писал письмо Санта-Клаусу. Тогда он загадал "подарки", которые необходимы украинцам, а больше всего намекал на новенькие истребители. 20 мая министр убедился, что Санта все-таки существует.
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Резников подтвердил создание "авиационной коалиции"
США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия согласились обучать украинских пилотов на F-16, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.
Кажется, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция!,
– радостно написал Резников.
Он поблагодарил международных партнеров за то, что они решились предоставить Украине необходимую нам авиацию, отметив, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала учений на F-16.
Украинские пилоты с нетерпением ждут начала учений на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих ребят. Их время пришло!,
– добавил Резников.
Сколько истребителей хочет получить Украина
- Представитель Министерства обороны Юрий Сак 16 мая заявил, что сейчас Украина нуждается в 40 – 50 истребителях F-16. Из такового количества боевых самолетов можно сделать 3 – 4 эскадрильи.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно отмечал, что этот самолет защитит украинское небо от вражеских дронов и ракет внутри страны. Также он способен завоевать превосходство в воздухе с российскими самолетами Су-35. Ведь украинские МиГ-29 или Су-27 фактически слепы против Су-35 и Су-30.
- Сейчас потребность в реактивной авиации стала острее, чем была. Россия начала активно использовать управляемые бомбы. Российские самолеты прячутся в тылу и пользуются безнаказанностью. Противостоять этой угрозе может только авиация, ведь бомбы являются сложными целями, а оккупанты выпускают их очень много за день.