Алексей Резников в твиттере вспомнил, как 31 декабря писал письмо Санта-Клаусу. Тогда он загадал "подарки", которые необходимы украинцам, а больше всего намекал на новенькие истребители. 20 мая министр убедился, что Санта все-таки существует.

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Резников подтвердил создание "авиационной коалиции"

США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия согласились обучать украинских пилотов на F-16, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.

Кажется, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция!,

– радостно написал Резников.

Он поблагодарил международных партнеров за то, что они решились предоставить Украине необходимую нам авиацию, отметив, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала учений на F-16.

Украинские пилоты с нетерпением ждут начала учений на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих ребят. Их время пришло!,

– добавил Резников.

Сколько истребителей хочет получить Украина