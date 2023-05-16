Юрий Сак пообщался с западными журналистами. Одной из тем было предоставление Украине американских самолетов F-16 для защиты нашего неба от российских воздушных атак, передает 24 Канал.

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Какое количество F-16 нужно Украине

Представитель Министерства обороны заявил, что сейчас Украина нуждается в 40 – 50 истребителях F-16. Из такового количества боевых самолетов можно сделать 3 – 4 эскадрильи. По его словам, без этих самолетов украинская система ПВО не будет полной.

Он добавил, что потребность в реактивной авиации стала острее после того, как Россия начала использовать управляемые бомбы. Эти снаряды способны достигать целей на больших расстояниях.

Чего хочет Зеленский от Запада

Сак также обсудил предстоящие визиты украинского лидера на саммиты G7 и НАТО, которые пройдут в Японии и Литве соответственно. По его словам, Владимир Зеленский хочет, чтобы на этих двух мероприятиях вопрос предоставления Украине истребителей стал главной темой повестки дня.

Украинский президент получил заверения от западных лидеров во время своего последнего европейского тура, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

– добавил он.

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