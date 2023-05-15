Истребители F-16 массовые в производстве, что может способствовать в частности их обслуживанию. Кроме того, они очень эффективно проявили себя в разных боевых действиях. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Черник – военный эксперт.

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"Не F-16 единственными"

Владимир Зеленский объявил о создании коалиции истребителей для Украины, похожей на танковую коалицию. Об этом стало известно во время зарубежных визитов президента. В нее могут войти не только самолеты F-16, но и его альтернативы западным партнерам.

Не F-16 единственными. Есть отличная машина JAS 39 Gripet, у немцев есть Panado Tornado, у французов – Dassault Mirage 2000, принимавших участие в результативных боевых действиях. Но я персонально остаюсь ярым поклонником F-16,

– отметил Петр Черник.

Это самые массовые самолеты, которых очень много в мире – примерно 4,500 единиц произведено в 25 странах-операторах. По мнению военного эксперта, найдут и производят другие истребители для Украины. В частности, Дания задекларировала, что готова переходить на более качественные системы F-35. Между тем, у них есть готовый пакет для передачи Украине.

"Машина (F-16 – 24 Канал) имеет 105 номенклатур вооружения – это уже какой-то определенный феномен памяти. Она показала себя в самых разных конфликтах невероятно качественно. Мы понимаем, что сама по себе машина ничего не стоит без того ракетного вооружения, которое к ней прилагается. Оно является нашим главным желанным призом", – подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник о коалиции истребителей для Украины: смотреть видео

Преимущество F-16

В Японии планируют списать около сотни истребителей 4 поколения F-15. На смену им должны предоставить американские самолеты 5-го поколения F-35. Впрочем, те истребители, которых планируют избавиться в Японии Украине даже не предлагают.

"Если они не прошли целый ряд модернизации, то, конечно, не стоит в ту сторону смотреть. Если бы наши коллеги пришли к выводу, что стоят эти машины "прокачать" по самым современным технологиям, то сделали бы это. В боевом потенциале F-15 мощнее чем F-16", – заметил Черник.

Он пояснил, что F-15 имеет боевой радиус за 900 километров, тогда как F-16 – в пределах 500 километров. И ракетно-бомбовая нагрузка идет больше на первый истребитель.

Но, на мой взгляд, стоит смотреть в сторону F-16, потому что это машина массовая. Если дойдет до такого политического решения, то обслуживать его будет гораздо легче,

– отметил Черник.

Почему F-16 еще не в Украине.

Причиной того, почему Украине еще не передали желаемые истребители, может лежать в тонких нюансах политики. В частности, на этот процесс смотрят Соединенные Штаты.

Они ужасно боятся спровоцировать Путина на какой-то неадекватный ядерный шаг,

– подчеркнул Черник.

На самом деле, может быть много причин, лежащих в геополитической плоскости. Так что детально их анализировать, не имея достаточно достоверной информации – очень сложно.

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