Винищувачі F-16 є масовими у виробництві, що може сприяти зокрема їхньому обслуговуванню. Крім того, вони дуже ефективно проявили себе у різних бойових діях. Про це 24 Каналу розповів Петро Черник – військовий експерт.

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"Не F-16 єдиними"

Володимир Зеленський оголосив про створення коаліції винищувачів для України, подібної до танкової коаліції. Про це стало відомо під час закордонних візитів президента. До неї можуть увійти не лише літаки F-16, але і його альтернативи від західних партнерів.

Не F-16 єдиними. Є чудова машина JAS 39 Gripet, у німців є Panado Tornado, у французів – Dassault Mirage 2000, які брали участь у результативних бойових діях. Але я персонально залишаюсь палким прихильником F-16,

– зазначив Петро Черник.

Це наймасовіші літаки, яких дуже багато у світі, – приблизно 4,500 одиниць вироблено у 25 країн-операторів. На думку військового експерта, знайдуть та вироблять інші винищувачі для України. Зокрема, Данія задекларувала, що готова переходити на якісніші системи F-35. Тим часом у них є готовий пакет для передачі Україні.

"Машина (F-16 – 24 Канал) має 105 номенклатур озброєння – це вже якийсь певний феномен пам'яті. Вона показала себе в найрізноманітніших конфліктах неймовірно якісно. Ми розуміємо, що сама по собі машина нічого не варта без того ракетного озброєння, яке до неї додається. Воно є нашим головним бажаним призом", – наголосив військовий експерт.

Петро Черник про коаліцію винищувачів для України: дивитись відео

Перевага F-16

У Японії планують списати близько сотні винищувачів 4-го покоління F-15. На заміну їм мають надати американські літаки 5-го покоління F-35. Втім ті винищувачі, яких планують позбутись у Японії Україні навіть не пропонують.

"Якщо вони не пройшли цілої низки модернізації, то, звичайно, не вартує в той бік дивитися. Якби наші колеги дійшли до висновку, що вартують ці машини "прокачати" за найсучаснішими технологіями, то зробили б це. У бойовому потенціалі F-15 потужніший ніж F-16", – зауважив Черник.

Він пояснив, що F-15 має бойовий радіус поза 900 кілометрів, тоді як F-16 – у межах 500 кілометрів. І ракетно-бомбове навантаження йде більше на перший винищувач.

Але, на мій погляд, варто дивитися в бік F-16, бо це є машина масова. Якщо дійде до такого політичного рішення, то обслуговувати її буде набагато легше,

– зазначив Черник.

Чому F-16 ще не в Україні

Причиною, чому Україні ще не передали бажані винищувачі, може лежати у тонких нюансах політики. Зокрема, як на цей процес дивляться Сполучені Штати.

Вони страшенно бояться спровокувати Путіна на якийсь неадекватний ядерний крок,

– підкреслив Черник.

Насправді може бути багато причин, які лежать у геополітичній площині. Тож детально їх аналізувати, не маючи достатньо достовірної інформації – дуже складно.

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