Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал. За його словами, F-16 – вибраний недарма.

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Україна очікує доленосного рішення щодо F-16

Як розповів Ігнат, F-16 – це те, що є у світі на сьогодні. Те, що може нести усі типи авіаційних засобів ураження, які потрібні Україні для захисту держави.

Інші типи літаків – треба чекати дуже довгі роки,

– зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що авіаційна коаліція може допомогти у постачанні літаків F-16. Багато країн вже зголосилися надавати майданчики для навчання пілотів та інженерів.

"Очікуємо цього доленосного для України рішення. Саме рішення потрібне для старту навчання людей на цих літаках", – додав Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що Україні треба сучасні літаки. Наприклад, F-15 – це кращий за функціоналом літак. Він має два двигуни, може взяти більше озброєння, має більший радіус застосування.

Термін, в який змогли б поставити F-16 Україні

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що, якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців.

Остін наголосив, що постачання в Україну такого озброєння та проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.

Таким чином, F-16 вважаються найкращим варіантом літаків для України. Тому зараз Київ закликає західних партнерів негайно розпочати постачання цих винищувачів.