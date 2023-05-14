Зараз росіяни атакують двома десятками дронів, вираховують нові маршрути. Ціль малопомітна, і потрібно залучати усі наявні можливості, щоб виявляти та знищувати її. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Україні потрібні F-16

Очевидно, що поставки не припиняються, Іран надає Росії цю зброю надалі. Крім того, була інформація, що у Білорусі збираються налагодити виробництво дронів-камікадзе. Тож цей напрям у будь-якому випадку буде розвиватися ворогом.

Якщо воно дає результат, виснажує нашу ППО, навіть запас наших зенітних керованих ракет, ворог буде це робити. А нам треба проти цього шукати більш раціональні методи й способи їхнього знищення,

– акцентує Юрій Ігнат.

Безумовно, буде застосовуватися стрілецька зброя – кулемети, зенітні гармати. Дуже добре з "Шахедами" справляється німецький Gepard. Але дальність цього озброєння не безмежна – йдеться про 4 – 5 кілометрів.

"Найефективніший спосіб проти "Шахедів" – це винищувач F-16, який міг би перехоплювати й знищувати ці БпЛА завдяки своєму потужному радару й потужному озброєнню", – резюмував Юрій Ігнат.

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Атака дронами-камікадзе 13 травня: коротко