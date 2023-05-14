Зараз росіяни атакують двома десятками дронів, вираховують нові маршрути. Ціль малопомітна, і потрібно залучати усі наявні можливості, щоб виявляти та знищувати її. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Варте уваги Два влучання та падіння дрона на Київщині: все, що відомо про атаку 13 травня
Україні потрібні F-16
Очевидно, що поставки не припиняються, Іран надає Росії цю зброю надалі. Крім того, була інформація, що у Білорусі збираються налагодити виробництво дронів-камікадзе. Тож цей напрям у будь-якому випадку буде розвиватися ворогом.
Якщо воно дає результат, виснажує нашу ППО, навіть запас наших зенітних керованих ракет, ворог буде це робити. А нам треба проти цього шукати більш раціональні методи й способи їхнього знищення,
– акцентує Юрій Ігнат.
Безумовно, буде застосовуватися стрілецька зброя – кулемети, зенітні гармати. Дуже добре з "Шахедами" справляється німецький Gepard. Але дальність цього озброєння не безмежна – йдеться про 4 – 5 кілометрів.
"Найефективніший спосіб проти "Шахедів" – це винищувач F-16, який міг би перехоплювати й знищувати ці БпЛА завдяки своєму потужному радару й потужному озброєнню", – резюмував Юрій Ігнат.
Ігнат про нічну атаку "Шахедами" та ракети Storm Shadow: дивіться відео
Атака дронами-камікадзе 13 травня: коротко
- У ніч на 13 травня Україну росіяни вчергове атакували територію України "Шахідами". Ворог випустив 21 безпілотник, 17 вдалося збити.
- На жаль, решта 4 дрони, які ліквідувати не вдалося, вдарили по Хмельниччині. Зокрема, влучили в обєкт критичної інфраструктури. Відомо, що є постраждалі.
- Внаслідок влучання у Миколаєві спалахнула пожежа. Постраждали троє людей.
- Усі дрони, які прямували на Київ, успішно знищені нашими Силами ППО. Руйнувань та постраждалих у столиці не зафіксовано.
- Проте на Київщині падіння дрона спричинило пошкодження житлового будинку. Жертв, на щастя, немає.