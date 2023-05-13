Скільки людей постраждали внаслідок нічної атаки Росії в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Про це пише 24 Канал.
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Постраждали щонайменше 11 людей
Симчишин зазначив, що наслідки терористичної атаки наразі перевіряють. Також додав, що на території Хмельницької громади прильотів не було. Однак, у сусідній зафіксовано влучання.
Також він додав, що вибухові хвилі завдали серйозних збитків інфраструктурі обласного центру.
Маємо на зараз вже 11 поранених. Одна людина госпіталізована. Однак, її життю вже нічого не загрожує,
– розповів міський голова.
Також він додав, що в інших постраждалих порізи склом, пошкодження від ударів, зокрема, при падінні стелі та дверей. Десять місцевих жителів вже отримали медичну допомогу та лікуватимуться амбулаторно.
"Ця кількість може збільшуватися. Тому що фактично кожних пів години – годину люди звертаються в травматологічні пункти нашої міської лікарні", – підкреслив Симчишин.
Зауважимо, що раніше в ОВА повідомляли про 5 поранених на Хмельниччині.
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Деталі нічної атаки ворога на область
- Про вибухи на Хмельниччині почали повідомляти близько 04:17. У проміжку між 4:48 та 4:58 прогриміли ще три. Пізніше ЗМІ писали, що 05:28 в регіоні пролунав вже восьмий вибух. Відповідні звуки чули й о 06:16 та 06:19
- Пізніше ОВА повідомили, що під час тривоги окупанти атакували Хмельниччину. Зокрема, влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- За словами міського голови, у Хмельницькому суттєво постраждала житлова інфраструктура. Йдеться про сотні будинків: багатоповерхівок, приватних. Здебільшого дахи, стелі, двері, вікна, балкони. Окрім того, пошкоджено велику частину навчальних закладів, об'єкти культури, адмінприміщення, промислові підприємства.
- Відповідні служби працюють одразу в декількох мікрорайонах Хмельницького. Станом на 09:38 пожежа ще триває.
- Зауважимо, у Повітряних силах розповіли, що вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".