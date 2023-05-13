Скільки людей постраждали внаслідок нічної атаки Росії в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Про це пише 24 Канал.

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Постраждали щонайменше 11 людей

Симчишин зазначив, що наслідки терористичної атаки наразі перевіряють. Також додав, що на території Хмельницької громади прильотів не було. Однак, у сусідній зафіксовано влучання.

Також він додав, що вибухові хвилі завдали серйозних збитків інфраструктурі обласного центру.

Маємо на зараз вже 11 поранених. Одна людина госпіталізована. Однак, її життю вже нічого не загрожує,

– розповів міський голова.

Також він додав, що в інших постраждалих порізи склом, пошкодження від ударів, зокрема, при падінні стелі та дверей. Десять місцевих жителів вже отримали медичну допомогу та лікуватимуться амбулаторно.

"Ця кількість може збільшуватися. Тому що фактично кожних пів години – годину люди звертаються в травматологічні пункти нашої міської лікарні", – підкреслив Симчишин.

Зауважимо, що раніше в ОВА повідомляли про 5 поранених на Хмельниччині.

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