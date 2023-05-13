Сколько людей пострадали в результате ночной атаки России в эфире национального телемарафона рассказал городской глава Хмельницкого Александр Симчишин. Об этом пишет 24 Канал.
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Пострадали не менее 11 человек
Симчишин отметил, что последствия террористической атаки проверяют. Также добавил, что на территории Хмельницкой общины прилетов не было. Однако в соседний зафиксировано попадание.
Также он добавил, что взрывные волны нанесли серьезный ущерб инфраструктуре областного центра.
Есть сейчас уже 11 раненых. Один человек госпитализирован. Однако его жизни уже ничего не угрожает,
– рассказал городской глава.
Также он добавил, что у других пострадавших порезы стеклом, повреждения от ударов, в частности при падении потолка и дверей. Десять местных жителей уже получили медицинскую помощь и будут лечиться амбулаторно.
"Это количество может увеличиваться. Потому что фактически каждые полчаса – час люди обращаются в травматологические пункты нашей городской больницы", – подчеркнул Симчишин.
Заметим, что ранее в ОВА сообщали о 5 раненых в Хмельницкой области.
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Детали ночной атаки врага на область
- О взрывах в Хмельницкой области начали сообщать около 04:17. В промежутке между 4:48 и 4:58 прогремели еще три. Позже СМИ писали, что 05:28 в регионе уже восьмой взрыв. Такие же звуки слышали и в 06:16 и 06:19.
- Позже ОВА сообщили, что во время тревоги оккупанты атаковали Хмельнитчину. В частности, попали в объект критической инфраструктуры.
- По словам мэра, в Хмельницком существенно пострадала жилищная инфраструктура. Речь идет о сотнях домов: многоэтажках, частных. В основном крыши, потолки, двери, окна, балконы. Кроме того, повреждена большая часть учебных заведений, объекты культуры, админпомещения, промышленные предприятия.
- Соответствующие службы работают сразу в нескольких микрорайонах Хмельницкого. По состоянию на 09.38 пожар еще продолжается.
- Заметим, в Воздушных силах рассказали, что ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".