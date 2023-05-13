Россия атакует украинские регионы дронами-камикадзе. Так, взрывы уже прогремели в Киеве и области, а вечером 12 мая сообщалось о работе ПВО в Запорожской области, передает 24 Канал.

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Сначала угроза "Шахедов" нависла над Севером и Центром страны, а затем "покраснел" и ряд западных регионов.

Так, о взрывах в Хмельницком стало известно в 4:17 утра.

Что известно об атаке России беспилотниками 13 мая

Первые тревоги раздались около 2 ночи. После этого враг ракетами атаковал Николаев. Власти подтвердили "прилет" по местному предприятию. Также пострадали жилые дома, в нескольких квартирах 5-этажки вспыхнул пожар. Ранения получили 3 человека.

В то же время на Севере и Центре тревогу объявили из-за угрозы атаки беспилотников. В 3:38 раздались взрывы в Киевской области, а впоследствии и в самой столице. Власти сообщили о работе ПВО.

Тревоги с Востока и Юга постепенно переместились в ряд западных регионов. В частности, на Тернопольскую, Хмельницкую, Черновецкую и Ровенскую области.

"Красные" также Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Полтавская области. Как всегда, тревога не покидает Луганскую область и Крым.