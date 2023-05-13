Росія атакує українські регіони дронами-камікадзе. Так, вибухи вже пролунали у Києві та області, а ввечері 12 травня повідомлялось про роботу ППО у Запорізькій області, передає 24 Канал.

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Спершу "Шахеди" загрожували Півночі та Центру країни, а згодом "почервоніла" і низка західних регіонів.

Так, про вибухи у Хмельницькому стало відомо о 4:17 ранку.

Що відомо про атаку Росії безпілотниками 13 травня

Перші тривоги пролунали близько 2 ночі. Після цього ворог ракетами атакував Миколаїв. Влада підтвердила "приліт" по місцевому підприємству. Також постраждали житлові будинки, у кількох квартирах 5-поверхівки спалахнула пожежа. Поранення отримали 3 людей.

Водночас на Півночі та у Центрі тривогу оголосили через загрозу атаки безпілотників. О 3:38 пролунали вибухи на Київщині, а згодом і у самій столиці. Влада повідомила про роботу ППО.

Тривоги зі Сходу та Півдня поступово перемістилися у низку західних регіонів. Зокрема на Тернопільщину, Хмельниччину, Буковину, Рівненщину.

"Червоні" також Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Полтавська області. Як завжди, тривога не покидає Луганщину і Крим.