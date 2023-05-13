Унаслідок обстрілу зафіксоване влучання у цивільний об'єкт. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Наслідки ворожого обстрілу

Також на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку спалахнула пожежа. На місці працюють усі служби.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкєвич уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві. Судячи з повідомлень голови ОВА Віталія Кіма, мова йде про пекарню чи інше підприємство пов'язане з випіканням хліба.

У п'ятиповерховому будинку вибиті усі вікна, а в трьох квартирах спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнав навчальний заклад неподалік.

Станом на 2:30 відомо про 3 постраждалих. 1 людину госпіталізували, 2 людям надали допомогу на місці.