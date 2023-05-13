Очевидці стверджують, що у деяких будинках вибило вінка. Зауважимо, що повітряної тривоги в столиці не було, тому ймовірно це не приліт.

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Вибухнула швидка

За словами очевидців, вибух пролунав близько опівночі біля Олександрівської лікарні. Ймовірно, вибухнула карета швидкої допомоги, після чого почалася пожежа.

Пожежа в Печерському районі Києва: дивіться відео

У КМВА підтвердили вибух карети швидкої допомоги. Пожежу оперативно ліквідували. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості).

Пожежі в Солом'янському та Дарницькому районах

Уранці 9 травня мешканці Солом'янського району столиці побачили стовп чорного диму. Причиною стало загоряння пінопласту. Спершу місцеві писали про те, що це міг бути приліт, однак в ДСНС запевнили, що це не була ворожа атака.

Через що сталося займання – поки невідомо.

Наступного дня димом затягнуло Дарницький район столиці.Причиною стало займання біля "Озера Лебединого" площею 100 квадратних метрів. За попередньою версією, хтось навмисне підпалив очерет, однак обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.