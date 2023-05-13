Сначала тревоги объявили на Востоке и на Юге, а затем сирены дошли и до Киева. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирает 24 Канал.
Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке
Ночью 13 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки. Вероятно, враг запускает беспилотников.
Сначала тревоги объявили на Востоке и на Юге, а затем сирены дошли и до Киева. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирает 24 Канал.
Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке