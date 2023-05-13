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Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

02:27 В Одессе раздался взрыв. В Николаеве после атаки возник пожар – пострадало предприятие, а в 3 квартирах пятиэтажки возник пожар. Также пострадало учебное заведение.