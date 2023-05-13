Работу ПВО фиксируют мониторинговые группы, сообщает 24 Канал. В северных и центральных областях сохраняется угроза атаки, также тревоги раздаются на Западе.

Обратите внимание В Киеве и большинстве областей – тревога: враг атакует беспилотниками

По состоянию на 3:35 воздушная тревога в Киеве и области, а еще в ряде регионов продолжается. Если в вашей области объявлена тревога – пройдите в укрытие и находитесь там пока повторная сирена не известит об отбое.

Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких,

– отметили в Киевской ОВА.

Также важно не фиксировать на фото или видео работу ПВО, не сообщать места атак и прилетов, ведь это может помочь врагу.

Враг атаковал Николаев

Ночью во время воздушной тревоги Россия атаковала Николаев, в результате чего повреждено гражданское предприятие. Кроме того, в трех квартирах пятиэтажки вспыхнул пожар, а по всему дому выбиты окна. Также повреждения получило учебное заведение рядом.

В результате пострадали 3 человека – и госпитализировали, а 2 оказали помощь на месте.