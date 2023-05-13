Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат. Всего россияне запустили 21 дрон-камикадзе, из которых ПВО уничтожило 17.
Важно Два попадания и падения дрона в Киевской области: все, что известно об атаке 13 мая
Оккупанты атаковали Хмельницкую область
Игнат подчеркнул, что все 4 дрона-камикадзе попали в Хмельницкой области. Он объяснил, что работа ПВО может отличаться в разных регионах.
Когда-то работа ПВО успешная даже на 100%. Но мы не можем говорить о всей территории Украины, что она защищена,
– подчеркнул Игнат.
Также в Воздушных Силах заявили, что работа ПВО в ночь на 13 мая была эффективной. Сбивание 17 "Шахедов" из 21 Игнат считает хорошим результатом, учитывая "нынешние возможности".
На сегодня известно об 11 раненых в Хмельницкой области. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других – это порезы стеклом, ранения от ударов вследствие падения потолка, дверей.
Детали ночной атаки врага на область
- Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена ночью 13 мая в 03:05. Уже через час в сети начали сообщать о взрывах. Первые из них прозвучали около 4:17. Взрывы раздавались в регионе до 06:19. Отменили тревогу в Хмельницкой области в 07:03.
- Впоследствии в Хмельницкой ОВА сообщили, что оккупанты атаковали область дронами-камикадзе. В частности, зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.
- Кроме того, значительно пострадала и жилищная инфраструктура. По информации ОВА, говорится о сотнях домов: многоэтажках, частных. В основном крыши, потолки, двери, окна, балконы. Кроме того, повреждена большая часть учебных заведений, объекты культуры, админпомещения, промышленные предприятия.
- Все соответствующие службы сейчас работают в нескольких микрорайонах города. Они устраняют последствия террористической атаки россиян.