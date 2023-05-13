Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат. Всего россияне запустили 21 дрон-камикадзе, из которых ПВО уничтожило 17.

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Игнат подчеркнул, что все 4 дрона-камикадзе попали в Хмельницкой области. Он объяснил, что работа ПВО может отличаться в разных регионах.

Когда-то работа ПВО успешная даже на 100%. Но мы не можем говорить о всей территории Украины, что она защищена,

– подчеркнул Игнат.

Также в Воздушных Силах заявили, что работа ПВО в ночь на 13 мая была эффективной. Сбивание 17 "Шахедов" из 21 Игнат считает хорошим результатом, учитывая "нынешние возможности".

На сегодня известно об 11 раненых в Хмельницкой области. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других – это порезы стеклом, ранения от ударов вследствие падения потолка, дверей.

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