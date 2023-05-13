Воздушную тревогу в ряде украинских городов объявили около 02:20. Людей призывали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. На Западе предупреждали об угрозе атаки дронами, на Юге – ракетами.

Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

По состоянию на 07:42 отбои объявили во всех областях Украины, кроме Луганской. Там воздушная тревога длится уже 403 дня.

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Николаеве. В местной пятиэтажке вспыхнул пожар.

Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра Сил обороны Юга – заявила, что враг, очевидно, ударил по городу из наземного оружия. Враг повредил две многоэтажки и хлебозавод. Пострадали три человека.

В Хмельницком услышали серию взрывов. В области зафиксирован прилет по критическому объекту. Людей предупредили, что звуки взрывов могут раздаваться и после отбоя тревоги.

К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект расположен за пределами населенных пунктов. Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают,
– говорится в сообщении.

Людей предупредили, что отдельные поезда будут следовать за измененным графиком.

В ГСЧС Украины заявили, что дрон (очевидно, – сбитый) при падении повредил жилой дом. Вспыхнул пожар. К счастью, данных о пострадавших нет.

Впоследствии в КМВА рассказали: враг пытался атаковать Киев дронами. К счастью, защитники украинского неба сбили все.

Во Львове объявляли тревогу, ведь была угроза атаки дронами. "Прилетов" на территории области не было. Звуки взрывов, которые слышали люди, – это эхо работы ПВО в другой области.