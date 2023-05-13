Ночь в Украине была тревожной

Воздушную тревогу в ряде украинских городов объявили около 02:20. Людей призывали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. На Западе предупреждали об угрозе атаки дронами, на Юге – ракетами.

Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

По состоянию на 07:42 отбои объявили во всех областях Украины, кроме Луганской. Там воздушная тревога длится уже 403 дня.

Удар по Николаеву

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Николаеве. В местной пятиэтажке вспыхнул пожар.

Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра Сил обороны Юга – заявила, что враг, очевидно, ударил по городу из наземного оружия. Враг повредил две многоэтажки и хлебозавод. Пострадали три человека.

Серия взрывов в Хмельницком

В Хмельницком услышали серию взрывов. В области зафиксирован прилет по критическому объекту. Людей предупредили, что звуки взрывов могут раздаваться и после отбоя тревоги.

К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект расположен за пределами населенных пунктов. Сохраняем спокойствие. Соответствующие службы работают,

– говорится в сообщении.

Людей предупредили, что отдельные поезда будут следовать за измененным графиком.

В Киевской области поврежден жилой дом

В ГСЧС Украины заявили, что дрон (очевидно, – сбитый) при падении повредил жилой дом. Вспыхнул пожар. К счастью, данных о пострадавших нет.

Впоследствии в КМВА рассказали: враг пытался атаковать Киев дронами. К счастью, защитники украинского неба сбили все.

Во Львове слышали эхо работы ПВО

Во Львове объявляли тревогу, ведь была угроза атаки дронами. "Прилетов" на территории области не было. Звуки взрывов, которые слышали люди, – это эхо работы ПВО в другой области.

Важно! Прилеты не зафиксировали на территории Винницы, Луцка и Ровно. Об этом сообщили в местных ОВД.