Ніч в Україні була тривожною

Повітряну тривогу у низці українських міст оголосили близько 02:20. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. На Заході попереджували про загрозу атаки дронами, на Півдні – ракетами.

Зверніть увагу У Миколаєві – приліт по цивільному об'єкту, пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці

Станом на 07:42 відбої оголосили у всіх областях України, окрім Луганської. Там повітряна тривога триває вже 403 дні.

Удар по Миколаєву

Російські окупанти завдали удар по цивільному об'єкту у Миколаєві. У місцевій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа.

Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру Сил оборони Півдня – заявила, що ворог, вочевидь, вдарив по місту з наземної зброї. Ворог пошкодив дві багатоповерхівки та хлібзавод. Постраждали троє людей.

Серія вибухів у Хмельницькому

У Хмельницькому пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що зафіксували приліт по критичному об'єкту на території області. Людей попередили, що звуки вибухів можуть лунати й після відбою тривогу.

На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований за межами населених пунктів.

Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють,

– мовиться у повідомленні.

Людей попередили, що окремі потяги слідуватимуть за зміненим графіком.

На Київщині пошкоджений житловий будинок

У ДСНС України заявили, що дрон (вочевидь, – збитий) при падінні пошкодив житловий будинок. Спалахнула пожежа. На щастя, даних про постраждалих немає.

У Львові чули відлуння роботи ППО

У Львові оголошували тривогу, адже була загроза атаки дронами. "Прильотів" на території області не було. Звуки вибухів, які чули люди, – відлуння роботи ППО в іншій області.