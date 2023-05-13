Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат. Усього росіяни запустили 21 дрон-камікадзе, з яких ППО знищила 17.

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Ігнат підкреслив, що всі 4 дрони-камікадзе влучили на Хмельниччині. Він пояснив, що робота ППО може відрізнятися у різних регіонах.

Колись робота ППО є успішною навіть на 100%. Але ми не можемо говорити про всю територію України, що вона захищена,

– підкреслив Ігнат.

Також у Повітряних Силах заявили, що робота ППО у ніч на 13 травня була ефективною. Збиття 17 "Шахедів" із 21 Ігнат вважає гарним результатом, враховуючи "нинішні можливості".

Станом на зараз відомо про 11 поранених у Хмельниччині. Одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Ступінь поранень інших – це порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.

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