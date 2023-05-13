Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат. Усього росіяни запустили 21 дрон-камікадзе, з яких ППО знищила 17.
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Окупанти атакували Хмельниччину
Ігнат підкреслив, що всі 4 дрони-камікадзе влучили на Хмельниччині. Він пояснив, що робота ППО може відрізнятися у різних регіонах.
Колись робота ППО є успішною навіть на 100%. Але ми не можемо говорити про всю територію України, що вона захищена,
– підкреслив Ігнат.
Також у Повітряних Силах заявили, що робота ППО у ніч на 13 травня була ефективною. Збиття 17 "Шахедів" із 21 Ігнат вважає гарним результатом, враховуючи "нинішні можливості".
Станом на зараз відомо про 11 поранених у Хмельниччині. Одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Ступінь поранень інших – це порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.
Деталі нічної атаки ворога на область
- Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили вночі 13 травня о 03:05. Вже за годину у мережі почали повідомляти про вибухи. Перші з них пролунали близько 04:17. Вибухи лунали у регіоні до 06:19. Скасували тривогу на Хмельниччині о 07:03.
- Згодом в Хмельницькій ОВА повідомили, що окупанти атакували область дронами-камікадзе. Зокрема, зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
- Окрім того, значно постраждала й житлова інфраструктура. За інформацією ОВА, мовиться про сотні будинків: багатоповерхівок, приватних. Здебільшого дахи, стелі, двері, вікна, балкони. Окрім того, пошкоджено велику частину навчальних закладів, об'єкти культури, адмінприміщення, промислові підприємства.
- Усі відповідні служби зараз працюють у декількох мікрорайонах Хмельницького. Вони усувають наслідки терористичної атаки росіян.