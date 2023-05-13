Жители Хмельницкой области слышали целый серию взрывов. Власти сообщили, что во время воздушной тревоги оккупанты атаковали регион.

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Последствия российской атаки на Хмельницкую область

Местных жителей призывали сохранять спокойствие. На месте попадания уже работают соответствующие службы.

К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект расположен за пределами населенных пунктов,

– отметили в ОВА.

Городской голова рассказал, что в Хмельницком прилеты не зафиксированы. В то же время Симчишин добавил, что в результате террористической атаки России есть попадание в объект на территории одной из общин района. Пожар по состоянию на 07:30 продолжается.

Кроме того, в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные и медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется,

– сообщил городской голова.