О главных событиях 13 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

06:16 В Генштабе ВСУ сообщили: вчера враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел с РСЗО. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.

Враг увеличил количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так важных "информаторов", проводятся обыски.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по ЗРК противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 22 враждебных БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

06:14 Глава Львовской ОВА сообщил, что по состоянию на этот час в области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", – отметил Козицкий.

05:56 Monitor пишет, что над Крымом и Азовским морем зафиксирована активная тактическая авиация врага.

05:52 Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе. Там, где объявлены воздушные тревоги, остается угроза БпЛА "Шахедов". Причины угрозы на Юге уточняются.

05:50 Одесская, Запорожская, Закарпатская области – в укрытие!

05:49 Тревоги в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Закарпатской областях.

05:43 Новые повторные взрывы во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях.

05:38 Во Львове слышали еще два взрыва.

05:29 Восьмой взрыв в Хмельницком. В ОВА просят людей оставаться в укрытиях.

05:23 Во Львовской области слышали повторные взрывы.

05:17 Новые взрывы в Хмельницкой области.

05:06 Во Львовской области была объявлена воздушная тревога. До этого жители Львова сообщали о звуках взрывов.

04:48 В Хмельницком – взрывы.

04:42 Мониторинговые группы сообщают, что во Львовской области были слышны взрывы.

04:17 В Хмельницком раздался взрыв.

03:17 В Киеве и области слышались звуки взрывов. Мониторинговые группы пишут об угрозе атак БПЛА, отмечают, что работает ПВО.

03:02 В части областей отбой тревоги.

02:44 Сообщается о взрывах в Херсоне.

02:21 В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

02:10 Мониторинговые группы сообщают о враждебных БПЛА.

02:12 Глава Николаевской ОВА сообщил, что оккупанты обстреливают гражданские объекты. На 1 этаже многоэтажки вспыхнул пожар. Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что пожар вспыхнул на предприятии. Также впоследствии отметили, что известно о трех пострадавших. 1 человека госпитализировали, 2 человека оказали помощь на месте.

00:33 В ночь на 13 мая возле больницы в Киеве взорвалась скорая. Это подтвердили в КМВА. После того как удалось потушить пожар, на месте обнаружили труп 92-летней женщины. Также была обнаружена 60-летняя женщина с сильными ожогами (1 – 2 степеней тяжести).

00:11 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный анонсировал увольнение из-под оккупации Крыма и Донбасса. Он подчеркнул: "Мы знаем, что для этого нужно".