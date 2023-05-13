Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.

Смотрите также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow