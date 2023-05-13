Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался
главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.
Смотрите также
Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
22:34 Тревога прозвучала в Харьковской области. 22:32 Зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Запада, а именно – Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
22:27 Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.
Реагируйте на тревоги. Возможны повторные пуски,
– говорится в сообщении. 22:21 Тревога прозвучала в Херсонской области. 22:13 Эксперты проинформировали, что тревоги не связаны с подъемом в небо врагом стратегической авиации.
22:10 Воздушная тревога раздалась на территории: Одесской Черниговской Житомирской Полтавской Киевской Луганской Донецкой Винницкой Николаевской Кировоградской Сумской Львовской Черкасской Хмельницкой Волынской Ровенской Ивано-Франковской Тернопольской Закарпатской Черновицкой области и в городе Киеве. Воздушная тревога по Украине по состоянию на 22:10 / Карта с сайта alerts.in.ua