Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.

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22:34 Тревога прозвучала в Харьковской области.

22:32 Зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Запада, а именно – Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

22:27 Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью. Реагируйте на тревоги. Возможны повторные пуски,

– говорится в сообщении.

22:21 Тревога прозвучала в Херсонской области.

22:13 Эксперты проинформировали, что тревоги не связаны с подъемом в небо врагом стратегической авиации.