Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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