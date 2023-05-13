Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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22:38 Як пишуть телеграм-канали, вибухи пролунали на Тернопільщині.

22:34 Тривога пролунала в Харківській області.

22:32 Зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Заходу, а саме – Івано-Франківщини та Тернопільщини.

22:27 Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю. Реагуйте на тривоги. Можуть бути повторні пуски,

– йдеться в повідомленні.

22:21 Тривога пролунала у Херсонській області.

22:13 Експерти проінформували, що тривоги не пов'язані із підйомом у небо ворогом стратегічної авіації.