Близько 22:00 у майже всіх регіонах України пролунала тривога. Зазначимо, що окупанти вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався
головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі. Більше – у матеріалі 24 Каналу.
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22:38 Як пишуть телеграм-канали, вибухи пролунали на Тернопільщині. 22:34 Тривога пролунала в Харківській області. 22:32 Зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Заходу, а саме – Івано-Франківщини та Тернопільщини.
22:27 Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.
Реагуйте на тривоги. Можуть бути повторні пуски,
– йдеться в повідомленні. 22:21 Тривога пролунала у Херсонській області. 22:13 Експерти проінформували, що тривоги не пов'язані із підйомом у небо ворогом стратегічної авіації.
22:10 Повітряна тривога пролунала на території: Одеської Чернігівської Житомирської Полтавської Київської Луганської Донецької Вінницької Миколаївської Кіровоградської Сумської Львівської Черкаської Хмельницької Волинської Рівненської Івано-Франківської Тернопільської Закарпатської Чернівецької областей та у місті Києві. Повітряна тривога по Україні станом на 22:10 / Карта зі сайту alerts.in.ua