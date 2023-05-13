У суботу, 13 травня, близько 22:30 на Тернопільщині місцеві чули вибухи, про що написали медіа. Перед тим моніторингові групи повідомляли, що ворог запустив повітряні цілі у бік цієї та Івано-Франківської областей.

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Що відомо

Зазначимо, що повітряна тривога пролунала на Тернопільщині о 22:11. Водночас мер Тернополя Сергій Надал через 30 хвилин після цього у своєму телеграм-каналі закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.

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– йдеться у повідомленні.

Окрім того, глава Тернопільській ОВА Володимир Труш натякнув, що небезпека реальна, тому варто залишатись в укриттях. Також згодом він зазначив, що "зараз в Тернополі та області працюють спеціалісти".

Важливо! Закликали залишатись в укриттях також у Хмельницькій та Закарпатській ОВА. Це підтверджує те, що ворог цього разу вирішив націлити крилаті ракети насамперед на Захід України. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях і триматися якомога далі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей,

– написав очільник Закарпаття Віктор Микита.

Слід сказати, що близько 22:30, 13 травня над Хмельницькою областю було зафіксовано ворожі крилаті ракети типу "Калібр". Про це повідомили моніторингові групи телеграмі та закликали не нехтувати безпекою.