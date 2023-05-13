У суботу, 13 травня, близько 22:30 на Тернопільщині місцеві чули вибухи, про що написали медіа. Перед тим моніторингові групи повідомляли, що ворог запустив повітряні цілі у бік цієї та Івано-Франківської областей.
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Що відомо
Зазначимо, що повітряна тривога пролунала на Тернопільщині о 22:11. Водночас мер Тернополя Сергій Надал через 30 хвилин після цього у своєму телеграм-каналі закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.
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– йдеться у повідомленні.
Окрім того, глава Тернопільській ОВА Володимир Труш натякнув, що небезпека реальна, тому варто залишатись в укриттях. Також згодом він зазначив, що "зараз в Тернополі та області працюють спеціалісти".
Слід сказати, що близько 22:30, 13 травня над Хмельницькою областю було зафіксовано ворожі крилаті ракети типу "Калібр". Про це повідомили моніторингові групи телеграмі та закликали не нехтувати безпекою.