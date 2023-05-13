В субботу, 13 мая, около 22:30 в Тернопольской области местные слышали взрывы, о чем написали медиа. До этого мониторинговые группы сообщали, что враг запустил воздушные цели в сторону этой и Ивано-Франковской областей.
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Что известно
Отметим, что воздушная тревога прозвучала в Тернопольской области в 22:11. В то же время, мэр Тернополя Сергей Надал через 30 минут после этого в своем телеграм-канале призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.
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– говорится в сообщении.
Кроме того, глава Тернопольской ОВ Владимир Труш намекнул, что опасность реальна, поэтому стоит оставаться в укрытиях. Также впоследствии он отметил, что "в настоящее время в Тернополе и области работают специалисты".
В 23:19 глава области констатировал, что возможны новые атаки на Тернопольщину. А через несколько минут глава Тернопольского облсовета Михаил Головко проинформировал, что, скорее всего, есть прилет в промзону города.
Впоследствии появилось сообщение о возгорании нежилого здания от мэра. На место происшествия выехали спасатели.
Есть ли пострадавшие
Владимир Труш отметил, что враг попал в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. Травмированы два гражданских граждан.
Следует сказать, что около 22:30, 13 мая над Хмельницкой областью были зафиксированы вражеские крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщили мониторинговые группы в телеграме и призвали не пренебрегать безопасностью.