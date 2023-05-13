Про головні події 13 травня, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

06:16 У Генштабі ЗСУ повідомили: вчора ворог завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з РСЗВ. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю вчергове використав ЗРК С-300.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там відбулося 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з відмобілізованих осіб.

Ворог збільшив кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби наші воїни збили 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

06:14 Очільник Львівської ОВА повідомив, що станом на цю годину в області спокійно. "Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває", – зазначив Козицький.

05:56 Monitor пише, що над Кримом та Азовським морем зафіксована активна тактична авіація ворога.

05:52 Monitor пише, що продовжуються звуки вибухів на Львівщині. Цілі ще присутні на Заході. Там, де оголошено повітряні тривоги залишається загроза БпЛА "Шахедів". Причини небезпеки на Півдні уточнюються.

05:50 Одеська, Запорізька, Закарпатська області – в укриття!

05:49 Тривоги у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській областях.

05:43 Нові повторні вибухи на Львівщині. Залишайтесь в укриттях.

05:38 У Львові чули ще два вибухи.

05:29 Восьмий вибух у Хмельницькому. В ОВА просять людей залишатися в укриттях.

05:23 На Львівщині чули повторні вибухи.

05:17 Нові вибухи на Хмельниччині.

05:06 У Львівській області оголосили повітряну тривогу. Перед тим жителі Львова повідомляли про звуки вибухів.

04:48 У Хмельницькому повторні вибухи.

04:42 Моніторингові групи повідомляють, що на Львівщині було чутно вибухи.

04:17 У Хмельницькому пролунав вибух.

03:17 У Києві та області чули звуки вибухів. Моніторингові групи пишуть про загрозу атак БпЛА, зазначають, що працює ППО.

03:02 У частині областей відбій тривоги.

02:44 Повідомляють про вибухи у Херсоні.

02:21 У низці областей оголосили повітряну тривогу.

02:10 Моніторингові групи повідомляють про ворожі БпЛА.

02:12 Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що окупанти обстрілюють цивільні об'єкти. На 1 поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа. Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкєвич уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві. Також згодом зазначили, що відомо про 3 постраждалих. 1 людину госпіталізували, 2 людям надали допомогу на місці.

00:33 У ніч на 13 травня біля лікарні в Києві вибухнула швидка. Це підтвердили у КМВА. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості)

00:11 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний анонсував звільнення з-під окупації Криму та Донбасу. Наголосив: "Ми знаємо, що для цього потрібно".