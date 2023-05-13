Попередньо, через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, будівля одного з підприємств міста повністю зруйнувалась.
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Наслідки атаки
За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох об'єктах.
На щастя, вогнеборці оперативно загасили пожежу у квартирі житлового будинку площею 40 квадратних метрів. Також загасили пожежу на площі 80 квадратних метрів на підприємстві.
Однак у результаті російської агресії постраждали троє людей. Їм надали першу невідкладну допомогу. Загалом до виконання завдань за призначенням залучили 64 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.
Крім того, як повідомляє повітряне командування "Південь", вночі на Миколаївщині збили один ворожий ударний БпЛА "Shahed-136/131".
На місці влучань виникли пожежі / Фото ДСНС
Що стосується ситуації в Миколаївській області, то напередодні о 16:42 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
На щастя, у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Росія вночі підло атакувала Україну: коротко
- 13 травня російські військові влучили в критичний об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Внаслідок атаки на місці влучання сталась пожежа.
- У місті пошкоджені навчальні заклади, медичні установи, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та приватні будинки. Попередньо, 5 людей травмовані.
- Крім того, війська Росії атакували безпілотниками Київ. На щастя, їх усіх знищили сили ППО. Однак внаслідок падіння уламків дрона пошкоджень зазнав житловий будинок в області.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в області була загроза атаки дронами-камікадзе. Місцеві жителі чули звуки вибухів, проте посадовець запевнив, що це була робота ППО.