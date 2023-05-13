Попередньо, через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, будівля одного з підприємств міста повністю зруйнувалась.

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Наслідки атаки

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох об'єктах.

На щастя, вогнеборці оперативно загасили пожежу у квартирі житлового будинку площею 40 квадратних метрів. Також загасили пожежу на площі 80 квадратних метрів на підприємстві.

Однак у результаті російської агресії постраждали троє людей. Їм надали першу невідкладну допомогу. Загалом до виконання завдань за призначенням залучили 64 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

Крім того, як повідомляє повітряне командування "Південь", вночі на Миколаївщині збили один ворожий ударний БпЛА "Shahed-136/131".

На місці влучань виникли пожежі / Фото ДСНС

Що стосується ситуації в Миколаївській області, то напередодні о 16:42 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На щастя, у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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