Повітряну тривогу у Київській області оголосили близько 02:22. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна ігнорувати це правило, адже воно рятує життя.

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На Київщині пошкоджений житловий будинок

Олександр Хорунжий – речник ДСНС України – в ефірі телемарафону заявив, що внаслідок падіння (ймовірно збиття) дрона пошкоджено житловий будинок. Спалахнула пожежа.

Даних про постраждалих, на щастя, немає.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 04:52.

Людям нагадують, що не можна публікувати фото та відео з місця інциденту.

Масована атака 13 травня

У ніч на 13 травня 2023 Росія атакувала Україну дронами. У багатьох містах чули вибухи. У Миколаєві по цивільній інфраструктурі вдарили імовірно, наземною зброєю. Ворог пошкодив дві багатоповерхівки та будівлю хлібзаводу. Відомо про щонайменше 3 постраждалих.

Також серія вибухів пролунала у Хмельницькому. Місцевих жителів попередили, що після відбою тривоги звуки вибухів можуть лунати ще певний час.