Воздушная тревога в Киевской области была объявлена около 02:22. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

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В Киевской области поврежден жилой дом

Александр Хорунжий – спикер ГСЧС Украины – в эфире телемарафона заявил, что в результате падения (вероятно сбития) дрона поврежден жилой дом. Вспыхнул пожар.

Данных о пострадавших, к счастью, нет.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 04:52.

Людям напоминают, что нельзя публиковать фото и видео с места инцидента.

Массированная атака 13 мая

В ночь на 13 мая 2023 года Россия атаковала Украину дронами. Во многих городах слышали взрывы. В Николаеве по гражданской инфраструктуре ударили, вероятно, наземным оружием. Враг повредил две многоэтажки и здание хлебозавода. Известно о по меньшей мере 3 пострадавших.

Также серия взрывов прогремела в Хмельницком. Местные жители предупредили, что после отбоя тревоги звуки взрывов могут раздаваться еще некоторое время.