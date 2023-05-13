Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Він наголосив, що ця кількість не є визначальною для масованого обстрілу.
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"Також варто пам'ятати, що з початку повномасштабної війни росіяни використали 4,5 тисячі ракет. Чи змінило це щось на полі бою – ні", – додав він.
Що можуть обстрілювати
Попри те, що ракетний запас невеликий, ворог може спрямувати його на обстріл залізничних мостів, станцій, електропідстанцій, що живлять їх, припустив Селезньов. Проте, тут перешкодою може стати українська ППО, яка набуває своєї сили.
"Ворог може задіяти ці ракети, але де гарантія, що частина цих ракет долетить туди, куди вони їх спрямовують", – відзначив військовий експерт.
Владислав Селезньов про ймовірні дії ворога та український контрнаступ: дивитись відео
Яка тактика на фронті
Владислав Селезньов розповів, що на південному напрямку фронту, зокрема півдні Запорізької та Донецької областей, росіяни зосередили до 1000 одиниць ракетної та ствольної артилерії.
Чимало засобів, щоб сповільнити український контрнаступ. Але ж де гарантія, що саме на цій ділянці фронту українське військо перейде в контрнаступ – він може відбутися будь-де,
– справедливо відзначив спікер.
Він додав, що український Генштаб оцінює всі наявні та ймовірні ризики.
"Росіяни готуються, риють окопи, створюють мережу інженерних фортифікаційні споруди. Але я впевнений, що Генштаб оцінює ризики, з якими вже зіткнулися. Опрацьовує такий план контрнаступу, якому не будуть заважати такі масштабні за обсягами дії окупантів, які на думку російських генералів мають зупинити український контрнаступ", – резюмував Селезньов.
Український контрнаступ: останні події
- Російські пропагандисти почали поширювати в соцмережах інформацію щодо активних дій ЗСУ, нагнітаючи паніку. Це може бути частина внутрішньої гри ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина.
- Україна не боїться реакції Росії на контрнаступ ЗСУ, бо всі вже побачили можливі реакції країни-агресорки. Про це в інтерв'ю журналістам заявив президент Володимир Зеленський.
- Окупанти готуються до контрнаступу – будують фортифікаційні споруди. Та це їм не допоможе, бо в росіян немає достатньої кількості навчених та вмотивованих військових, відзначили в ЗСУ.
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба припустив, що контрнаступ може бути не один. Остаточним від буде, коли Україна звільнить усі свої території.