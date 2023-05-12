Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, це частина внутрішньої гри ватажка найманців ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

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Пригожин продовжує скиглити

Він зазначив, що текст, який поширювався у російських пабліках, був майже однаковий, але з посиланням на різні джерела. Йшла мова про те, що українці буцімто йдуть на Бєлгород і паралельно штурмують лівий берег Дніпра.

"Варто розуміти, що першоджерелом став керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і ціла низка телеграм-каналів ворога, які існують на його кошти. Це була навмисно розігнана історія, як частина його скиглення про снаряди перед Шойгу та Гєрасімовим", – заявив Ступак.

Іван Ступак про паніку у ворога: дивитись відео

Ексспівробітник СБУ зазначив, що скиглення про "снарядний голод" має реальне підґрунтя, адже те, що вагнерівці мали у вересні 2022 року, і зараз – дуже велика різниця. Пригожин зрозумів, що таких темпів, як минулого року, вже немає, постачання стає нерегулярне і починає розігрувати паніку.

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