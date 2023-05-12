Після себе російська армія лишає гармидер, купу сміття та цілу гору невикористаної зброї. Ця знахідка обов'язково стане у пригоді українським Збройним Силам і полетить назад до своїх господарів.
Дивіться також Пригожин ходить між життям і пеклом: яка доля може чекати на "кухаря" Путіна
Росіян вигнали з-під Бахмута
На фото чітко видно, які умови облаштували для себе росіяни на одній з ділянок Бахмутського напрямку. Власне, українці нічого нового не побачили, адже вже давно звикли до безладу, в якому весь час живуть російські солдати.
Росіяни втекли від українських солдатів біля Бахмута / Фото 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади
На фото також можна побачити залишки мін, які окупанти хотіли використати для створення мінних полів. Крім цього, там були й переносні зенітно-ракетні комплекси, що застосовують окупанти по танках ЗСУ.
ЗСУ мають певні успіхи під Бахмутом
- Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові досягли певних успіхів поблизу Бахмута. На деяких ділянках вдалося вибити окупантів на відстань до 2 кілометрів. Успішну операцію здійснили військові з 3 окремої штурмової бригади.
- "Кухар Путіна" Євгеній Пригожин підтвердив від'ємний успіх вагнерівців біля Бахмута. Він заявив, що ситуація там розвивається за "найгіршим для Росії сценарієм".
- Попри успіхи на фронті, заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Це він здійснює через свої вкиди про нібито відхід від Бахмута.