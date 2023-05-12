Після себе російська армія лишає гармидер, купу сміття та цілу гору невикористаної зброї. Ця знахідка обов'язково стане у пригоді українським Збройним Силам і полетить назад до своїх господарів.

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Росіян вигнали з-під Бахмута

На фото чітко видно, які умови облаштували для себе росіяни на одній з ділянок Бахмутського напрямку. Власне, українці нічого нового не побачили, адже вже давно звикли до безладу, в якому весь час живуть російські солдати.

Росіяни втекли від українських солдатів біля Бахмута / Фото 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади

На фото також можна побачити залишки мін, які окупанти хотіли використати для створення мінних полів. Крім цього, там були й переносні зенітно-ракетні комплекси, що застосовують окупанти по танках ЗСУ.

Зверніть увагу! Нещодавно очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин звинуватив російське командування в тому, що за їхнім наказом один з підрозділів 72 бригади міноборони Росії втік з лінії фронту. Мовляв, через їхні дії ЗСУ змогли звільнити територію завширшки майже 2 кілометри та завглибшки 500 метрів.

ЗСУ мають певні успіхи під Бахмутом