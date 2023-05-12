После себя российская армия оставляет беспорядок, кучи мусора и целую гору неиспользованного оружия. Эта находка обязательно пригодится украинским Вооруженным Силам и полетит обратно к своим хозяевам.
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Россиян выгнали из-под Бахмута
На фото ясно видно, какие условия обустроили для себя россияне на одном из участков Бахмутского направления. Собственно, украинцы ничего нового не увидели, ведь давно привыкли к беспорядку, в котором все время живут российские солдаты.
Россияне скрылись от украинских солдат возле Бахмута / Фото 25 отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады
На фото также можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые оккупантами по танкам ВСУ.
ВСУ имеют определенные успехи под Бахмутом
- Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные достигли определенных успехов вблизи Бахмута. На некоторых участках удалось выбить оккупантов на расстояние до 2 километров. Успешную операцию провели военные из 3 отдельной штурмовой бригады.
- "Повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил отрицательный успех вагнеровцев возле Бахмута. Он заявил, что ситуация там развивается по "худшему для России сценарию".
- Несмотря на успехи на фронте, заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Это он совершает через свои вбросы о якобы отступлении от Бахмута.