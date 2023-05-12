После себя российская армия оставляет беспорядок, кучи мусора и целую гору неиспользованного оружия. Эта находка обязательно пригодится украинским Вооруженным Силам и полетит обратно к своим хозяевам.

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Россиян выгнали из-под Бахмута

На фото ясно видно, какие условия обустроили для себя россияне на одном из участков Бахмутского направления. Собственно, украинцы ничего нового не увидели, ведь давно привыкли к беспорядку, в котором все время живут российские солдаты.

Россияне скрылись от украинских солдат возле Бахмута / Фото 25 отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады

На фото также можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые оккупантами по танкам ВСУ.

Обратите внимание! Недавно глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское командование в том, что по их приказу одно из подразделений 72 бригады минобороны России сбежало с линии фронта. Мол, из-за их действий ВСУ смогли освободить территорию шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.

ВСУ имеют определенные успехи под Бахмутом