Раніше йому давали карт-бланш на вербування ув'язнених, але не зараз. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Яка доля чекає на Пригожина

За словами політолога, у нього в принципі може не лишитися іншого варіанту, ніж піти. "Коли там залишиться 1,5 – 2 тисячі, у нього виходу іншого не буде. Підрозділ вже буде недієздатним", – стверджує Тизенгаузен.

Найімовірніше, Пригожин дійсно втече з Бахмута. Та перед цим він максимально підвищить градус і говоритиме про те, що "зробив усе можливе".

Він знову розкладе трупи, як він це любить, у формі власного портрета, чи ще якось. Вийде він звідти інформаційно умовним переможцем, для росіян він це так подасть. А усі решта, хто зробив так, що "доблесні" бійці Пригожина були змушені піти, стануть козлами, виродками й дідусями, – зауважив Тизенгаузен.

Цікаво, що ватажок найманців "Вагнера" був змушений виправдовуватися, що дідусем він назвав Валєрія Гєрасімова, аж ніяк не Владіміра Путіна. Але всі чудово розуміють, коло він назвав дідусем, який несповна розуму.

Є ще один варіант для Пригожина. З цією своєю риторикою він просто не доживе.

І все. Одразу ж закінчаться усі ПВК "Вагнера", усі забудуть про Пригожина. Хто зараз про Кіріла Стрємоусова памятає? Ніхто. Така у нього доля, і він це прекрасно розуміє. Він вже у прикордонному пункті між пеклом та життям ходить", – резюмував політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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