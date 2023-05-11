Зокрема, нерви здали у Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" записав істеричне аудіо, яке поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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До речі, можна почути, що записуючи свої неадекватні звернення, Пригожин зірвав голос.

Ватажок вагнерівців заявив, що український лідер лукавить, а контрнаступ вже триває. Зокрема, на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти панічно бояться контрнаступу. Ворог й без нього зазнає колосальних втрат та не може реалізувати жодної зі своїх ганебних цілей.

Що сказав Зеленський

Український лідер наголосив, що Україна може піти в успішний контрнаступ просто зараз. Водночас це призведе до втрат серед українських героїв.

З (тим, що ми вже маємо) ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу,

– заявив Зеленський.

Окрім того, український лідер пообіцяв окупантам "неприємний сюрприз", коли Україна розпочне свій історичний контрнаступ.