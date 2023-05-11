В частности, нервы сдали у Евгения Пригожина. "Повар Путина" записал истерическое аудио, которое распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Кстати, можно услышать, что, записывая свои неадекватные обращения, Пригожин сорвал голос.

Главарь вагнеровцев заявил, что украинский лидер лукавит, а контрнаступление уже продолжается. В частности, на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты панически боятся контрнаступления. Враг и без него несет колоссальные потери и не может реализовать ни одной из своих позорных целей.

Что сказал Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что Украина может пойти в успешное контрнаступление прямо сейчас. В то же время, это приведет к потерям среди украинских героев.

С (тем, что мы уже имеем) мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени,

– заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер пообещал оккупантам "неприятный сюрприз", когда Украина начнет свое историческое контрнаступление.