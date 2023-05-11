Владимир Зеленский попросил не ожидать деоккупации всей Украины во время предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако он анонсировал для окупантов "неприятный сюрприз".
Смотрите также Окончательная карта в кабинете Зеленского, – в СНБО отреагировали на карту контрнаступления от El Mundo
Зеленский отреагировал на сплетни вокруг плана контрнаступления ВСУ
Западные журналисты пытаются узнать подробности плана предстоящего контрнаступления ВСУ. Владимир Зеленский сказал, что не может открывать такую информацию. Это ведь подготовит врага. А хочется, чтобы это был неприятный сюрприз для россиян.
Зеленский добавил, что подход будет простым и что украинские защитники сделают все, чтобы заставить российских захватчиков скрыться.
Думаю, мы добьемся соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет восстановлен полный суверенитет Украины, я пока этого сказать не могу, потому что это война,
– подчеркнул президент.
Почему Украина сейчас не идет в контрнаступление
- Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно больше времени для контрнаступления ВСУ. Глава государства сообщил, что мы ждем соответствующую бронетехнику, которая идет по частям.
- Он добавил, что если Украина пойдет в контрнаступление сейчас, он будет успешным. Однако мы потеряем многие. Поэтому нужно еще подождать, пока станет больше необходимого вооружения.
- Между тем США и НАТО считают иначе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению . А госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина получила все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для контрнаступления.