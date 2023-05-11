Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что западные журналисты могут рисовать разные карты, пишет 24 Канал. Как сказал Данилов, окончательные решения по контрнаступлению утверждаются в кабинете президента Владимира Зеленского.

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Данилов сказал, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления

"Они могут себе разные варианты анализировать и рисовать те или иные карты. Окончательная карта утверждается в кабинете президента – верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что вариантов контрнаступления Сил обороны Украины сразу несколько, а не один или два.

"Окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут по состоянию на день принятия решения", – добавил он.

Что известно о карте, которую опубликовало El Mundo