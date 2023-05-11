Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що західні журналісти можуть малювати різні мапи, пише 24 Канал. Натомість, як сказав Данілов, остаточні рішення щодо контрнаступу затверджуються у кабінеті президента Володимира Зеленського.

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Данілов сказав, що в України є декілька варіантів контрнаступу

"Вони можуть собі різноманітні варіанти аналізувати й малювати ті чи інші мапи. Остаточна мапа затверджується у кабінеті президента – верховного головнокомандувача Збройних Сил України", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що варіантів контрнаступу Сил оборони України є відразу декілька, а не один чи два.

"Остаточне рішення буде прийматися залежно від обставин, які будуть станом на день прийняття рішення", – додав він.

Що відомо про картку, яку опублікувало El Mundo