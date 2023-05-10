У НАТО вважають, що українські захисники успішно підготувалися до контрнаступу. Зокрема, в Альянсі раніше підкреслювали, що успіх залежатиме саме від знань та озброєння, які українці отримали від іноземних партнерів.

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Україна готова до контрнаступу

Столтенберг вважає, що українські військовослужбовці готові до наступу. Проте за тривалий час окупації росіяни змогли зробити "значні рубежі оборони". Хоча генсек Альянсу не акцентував на тому, як це може вплинути на майбутні дії ЗСУ, разом з тим – закликав не недооцінювати ворога.

Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статична довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ,

– підкреслив Столтенберг.

Окрім того, Столтенберг заявив, що ЗСУ отримали від партнерів усю необхідну для контрнаступу техніку, а також пройшли навчання в інших країнах.

Таку думку підтримують і на Заході. Днями держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Україна отримала всі необхідні ресурси, зокрема, зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу. Окрім того, українські захисники пройшли неабияку підготовку від партнерів, аби провести успішну операцію зі звільнення окупованих територій.

План контрнаступу ще не затверджений

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ще не затвердив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Зокрема – терміни та напрямки просування українських військовослужбовців.

За словами Данілова, нині опрацьовують декілька варіантів контрнаступу. Плани з деокупації українських територій досі перебувають на етапі узгодження. Окрім того, остаточне рішення також залежатиме від умов та обставин, які будуть на той час.

"Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу). Ми вже довели, що ми непереможна нація", – заявив Данілов.