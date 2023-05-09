Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна уже має всі необхідні ресурси, зокрема, зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу. Про це він розповів у вівторок на спільному брифінгу із британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

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У ЗСУ є не лише озброєння, а й необхідна підготовка

За власними оцінками Ентоні Блінкена, у захисників України є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати свої території. При цьому він зазначив, що мовиться про відвоювання територій, які були захоплені країною-окупанткою протягом останніх 14 місяців.

При цьому держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про зброю, яку застосовують у боях військові ЗСУ. Мовиться також й про підготовку українських воїнів.

Це гарантія того, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху,

– сказав Ентоні Блінкен.

Спільний брифінг Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі: відео

Джеймс Клеверлі закликав не зупинятися у допомозі Україні

Зауважимо, що під час візиту до США міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав не зупинятися у допомозі Україні та не покладати надто великих надій на майбутній контрнаступ ЗСУ. На його думку, військові нашої держави не раз перевершували всі очікування Заходу, однак попри це потрібно залишатися реалістами, адже реальне життя – "не голлівудський фільм".

На думку глави МЗС Великої Британії, попри досягнення воїнів України, швидкого прориву під час масштабного наступу на окупантів може і не відбутися.

Вони продемонстрували себе дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни, але ми маємо визнати, що простого, швидкого, рішучого прориву може і не бути,

– підкреслив Джеймс Клеверлі.

Тому Джеймс Клеверлі закликав країни Заходу також мати рішучість чинити правильно незалежно від того, як розвиватиметься великий контрнаступ України. А також незалежно від "ескалаційних слів" російських чиновників, зокрема, самого Путіна.

"Якщо ми цього не зробимо, те, що поставлено на карту, матиме величезне значення", – підкреслив глава британського МЗС.