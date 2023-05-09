Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления. Об этом он рассказал во вторник на совместном брифинге с британским министром иностранных дел Джеймсом Клэверли.

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У ВСУ есть не только вооружение, но и необходимая подготовка

По собственным оценкам Энтони Блинкена, у защитников Украины есть все необходимое, чтобы продолжать успешно отвоевывать свои территории. При этом он отметил, что говорится об отвоевании территорий, захваченных страной-оккупанткой в течение последних 14 месяцев.

При этом госсекретарь США отметил, что речь идет не только об оружии, применяемом в боях военными ВСУ. Речь также о подготовке украинских воинов.

Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха,

– сказал Энтони Блинкен.

Общий брифинг Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли: видео