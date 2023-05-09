Нет людей, которые точно знают все планы Украины относительно контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.

Кстати Все увидите и услышите, – Данилов о предстоящем контрнаступлении Украины и возможных атаках России

Решения по срокам и направлениям будут приниматься в кабинете верховного главнокомандующего – президента нашей страны.

Окончательные планы еще не утверждены,

– отметил Данилов.

Несколько вариантов контрнаступления

Данилов рассказал, что прорабатывают несколько вариантов контрнаступления. Они все находятся в работе. В зависимости от обстоятельств, которые будут к тому времени, будут приниматься определенные решения.

"Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления). Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", – подытожил Данилов.

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