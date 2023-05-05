Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, россияне в Крыму сейчас всеми силами пытаются сберечь стратегические военные объекты.

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На полуострове россияне преимущественно думают о том, как им защититься, заметил Бариев. Сначала возводили оборонительные постройки на севере, теперь начинают укреплять юг.

В Судаке и Алуште россияне продолжают минировать побережье и строить фортификационные сооружения, хотя там до этого не было никаких взрывов.

Россияне боятся контрнаступления и нового "хлопка"

По словам представителя Меджлиса, россияне в Крыму ожидают, что украинское контрнаступление может начаться в том числе и с моря.

Я не слишком понимаю в военном деле, но я считаю, что сейчас паника россиян все же есть,

– добавил говорящий.

Более того, гражданские сообщали, что россияне после взрывов в Севастополе начали перекидывать корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск или и на другие базы.

Сейчас россияне делают все возможное для того, чтобы защитить нефтебазу в Феодосии, ведь она тоже очень мощная, заметил Бариев. Они вводят внутренние нормативные акты для усиления охраны нефтебазы, ведь боятся новых прилетов.

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