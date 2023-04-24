В интервью журналистам Буданов отметил, что совершенно не сомневается в том, что совсем в ближайшей перспективе будет знаковая битва для новейшей истории Украины. В то же время, когда она начнется – тайна для всех.

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Анализ от Буданова

По мнению главы ГУР, чрезмерное внимание и интерес к контрнаступлению Вооруженных Сил в определенной степени усложняют ситуацию и создают завышенные ожидания к нашим защитникам. Однако такие сообщения также пугают нашего врага, что, безусловно, является положительным аспектом.

Это же имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, все освободим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса (россияне – 24 Канал) тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается – у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы,

– констатировал Буданов.

Кроме того, он предположил, что значительная часть территории Украины будет деоккупирована силовым путем именно во время этой контрнаступательной операции.

Однако говорить о том, какие именно это будут направления и как украинские военные будут освобождать города и села, очевидно, совсем не целесообразно.

Буданов оценил ситуацию на фронте и прокомментировал контрнаступление: смотрите интервью "РБК-Украина"

Во время этого же интервью глава ГУР заверил, что пропагандисты уже готовятся к тому, как будут освещать жест доброй воли оккупантов с Крымского полуострова. К тому же опыт объяснять поражения "второй армии мира" у них уже есть.

Если Крым будет последним взят – это финал. Если Крым будет первым взят, а Донбасс еще нет – то это не финал. Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ любым путем, но границ наших образца 91-го года. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий,

– подчеркнул руководитель разведки.

Обратите внимание! Буданов убежден, что деоккупация Крыма не станет для Путина тем фактором, который заставит его использовать ядерный арсенал.

Украина близится к завершению войны