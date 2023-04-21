Одним из центров противостояния между цивилизованным миром и Россией и ее симпатиками стал Египет. О важном эпизоде этого противостояния рассказали журналисты The Washington Post в материале от 17 апреля 2023 года. 24 Канал проанализировал, как менялась позиция Египта по поводу войны в Украине и чем Каир может помочь ВСУ.

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Как и почему Египет "развернуло" на 180 градусов

Благодаря слитым Джеком Тейшейрой документам американской разведки стало известно, что власти Египта вели переговоры с Россией по поставкам агрессору оружия. А именно – 40 000 122-миллиметровых ракет Sakr-45, которые можно использовать в российских РСЗО "Град".



Египет планировал отправить 40 000 ракет в Россию

Переговоры были на завершающей стадии, но о них узнала всевидящая американская разведка. Там сразу нашли аргументы, чтобы убедить египетского президента Абдель Фатаха ас-Сиси отказаться от такой коварной схемы.

Это разоблачение заставило Египет фактически "развернуться" на 180 градусов и не только отказать россиянам, но и дать старт проекту в поддержку Украины. Египет одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров США для передачи Украине, а также должен задействовать собственные промышленные мощности для удовлетворения потребностей ВСУ в уничтожении российских оккупантов.

Ситуация, о которой написали американские журналисты, кажется довольно странной авантюрой, если до конца не понимать, чем в последние годы и десятилетия является Египет. Впрочем, у истории есть объяснение и оно заключается в специфике тамошней политической жизни.

Многовекторность по-египетски

С середины XX века Москва была активным игроком в регионе и открыто поддерживала Египет – деньгами, техникой и инструкторами. СССР был гарантом безопасности Египта (в частности, и во время Суэцкого кризиса 1956 года), перевооружил египетскую армию и влил в местную экономику сумасшедшие средства. Вершиной сотрудничества стало строительство Асуанской дамбы и ГЭС на реке Нил.



Верхняя Асуанская плотина, вид со спутника / фото NASA

Справочно! Суэцкий кризис, или же Синайская война (29 октября – 6 ноября 1956) – это военный конфликт между Великобританией, Францией и Израилем с одной стороны и Египтом с другой. Целью военных действий было: для Великобритании и Франции – восстановление контроля над Суэцким каналом, для Израиля – восстановление израильского судоходства по Акабскому заливу, разрушение египетской военной инфраструктуры на Синае и в Газе, безопасность западной границы.



Подробнее о Суэцком кризисе читайте и смотрите в материале 24 Канала – по ссылке.





Уничтоженные танки в Египте / фото United States Army Heritage

Уже во времена президента Садата в Египте поняли, что дружба с Москвой бесперспективна и стали смотреть в сторону США, а в годы правления его преемника, президента Мубарака, Каир и Вашингтон стали крепкими союзниками.

С тех пор, несмотря на значительные изменения в Египте, страна остается другом Вашингтона и его опорным пунктом в регионе. Египет получает деньги и оружие.



При этом официальный Каир сохраняет традиционные связи с Россией (от туризма до закупки зерна и оружия), а также активно прислушивается к Китаю и Саудовской Аравии. По сути, эта игра в многовекторность и стала причиной демарша ас-Сиси с ракетами для оккупантов. Впрочем, эта же многовекторность позволяет играть так называемую роль посредника.

Показательным стал эпизод в конце января 2023 года, когда глава российской дипломатии Лавров, под занавес своего африканского турне, прибыл в Египет, где встречался с министром иностранных дел страны Самехом Шукри. Последний передал Лаврову сообщение от госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием убираться из Украины. Для Лаврова это был удар ниже пояса и стал той самой ложкой дегтя в бочке российского дипломатического меда.



Лавров и Шукри во время встречи в Египте / фото росСМИ

Украденное зерно и влияние России

До российского вторжения Египет был важнейшим импортером украинского зерна. Украина удовлетворяла примерно 25% потребностей страны в пшенице, остальные обеспечивала Россия. В 2022 году ситуация изменилась – из-за российской блокады Черного моря Египет вынужден был расторгнуть контракты на поставку украинского зерна.

Обратите внимание! Собственно, украинское зерно в Египет все же попало. В мае 2022 года разгорелся огромный скандал, когда выяснилось, что Россия пыталась продать Египту украденое в Украине зерно. После активного вмешательства украинских дипломатов российская афера провалилась, а судно "Матрос Позинич" с 27 тоннами ворованного зерна отказались принимать в порту Александрии.



На этом попытки продать украденное зерно, к сожалению, не прекратились. Россияне используют несколько схем, в частности, перепродают краденое зерно туркам, которые дальше перепродают его в Египет.

После одобрения Черноморской зерновой инициативы и разблокирования украинских портов, поставки зерна в Египет возобновились и продолжаются. При этом Россия на этом рынке также очень активна, постоянно прибегает к демпингу и провокациям по саботажу зерновой сделки.

От F-16 до танков Abrams: откуда у Египта столько оружия

Статус союзника США дает Египту немало бонусов.

Также страна получает из-за океана миллиардные контракты на современное оружие – от HIMARS до вертолетов CH-47F Chinook, самолетов F-16 .

. Кроме того, в Египте работает завод по лицензионному производству танков Abrams , а на вооружении армии – тысячи боевых машин американского производства

, а на вооружении армии – тысячи боевых машин американского производства Также речь о собственно самих деньгах. Кроме США в этом процессе пригодился другой давний союзник Вашингтона в регионе – Саудовская Аравия. В 2017 – 2021 году Египет занимал третье место среди мировых импортеров оружия.



В Египте тысячи танков на вооружении / скриншот с видео

До 2022 года Египет был одним из самых больших покупателей российского оружия и военной техники. Фактически шестая часть российского оборонного импорта приходилась именно на Египет.

Каир интересовали самолеты Су-35 и МиГ-29М, крылатые ракеты, но он не гнушался и танками Т-90, вертолетами Ка-52, системами ПВО С-300. Сами же россияне мечтали продавать египтянам истребитель пятого поколения Су-57 (сейчас существует только в нескольких экземплярах).

Интересный момент! Египет имел с 2018 года контракт на покупку 30 российских самолетов Су-35, но отказался от покупки готовых машин под давлением США.



Кстати, если продажи техники в Индию или Вьетнам стремительно падали после оккупации Крыма и санкций, то объемы в Египет только росли. После 2022 открыто покупать российское оружие вообще стало невозможно, ведь следствием такого необдуманного шага был гнев главного союзника и жесткие санкции.

Для чего Египту оружие

Египет – довольно пестрая страна, там немало коррупционных схем, да и достаточно большое по численности население (более 100 миллионов), мало еды и не все в порядке с соблюдением прав человека. При этом Египет остается относительно демократическим государством и даже либеральным центром, конечно же, по сравнению с авторитарными соседями.

В Египте престиж военных и их мощное влияние традиционно. Это способствует ведению гонки вооружений. Сказать, что объективных оснований для этого нет, нельзя. Ранее главным врагом Египта был Израиль. Впрочем, времена изменились и сейчас в Каире больше переживают из-за недобитков ИГИЛ (террористы из "Исламского государства", – 24 Канал) и подобных милитаризованных фундаменталистов. А примеры соседних Ливии и Сирии, где многие годы продолжаются кровавые гражданские войны, говорят о небезосновательности опасений.

Еще одним фактором является южный сосед – неспокойный Судан.. Там уже много лет продолжается конфликт, который то затихает, то снова переходит в горячую фазу. Новое обострение произошло именно в апреле 2023 года, при этом Египет пытается показать себя влиятельным и авторитетным игроком.

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Египет в окружении стран, охваченных конфликтами / инфографика Economist

Арсенал или металлолом

Сложившаяся после года активных боевых действий в Украине ситуация дает Египту фактически золотую акцию. Страна в условиях спровоцированного "снарядным голодом" дефицита получила уникальное положение вооруженного монополиста.

Сообщение The Washington Post о продаже США снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, уже тщательно опровергнутое Каиром, на самом деле может свидетельствовать об осознании рисков и "начале большой дружбы".

Обратите внимание! На вооружении египетской армии есть не только снаряды, но и системы ПВО. Если верить документам Тейшейры, ракеты на вооружении украинских защитников неба иссякают.



При этом Египет имеет 18 С-300, более 40 "Буков" и других систем., а соответственно и имеет достаточное количество ракет к ним. Также стоит упомянуть о самолетах российского производства на вооружении египетских ВВС, танках Abrams, ББМ и бронетранспортерах.

Все это выглядит очень вкусно, и может быть (а может, и уже есть) предметом переговоров. Они, конечно, любят тишину, но схема, похоже, уже отработана – США платит и передает Украине, Украина уничтожает российскую армию, а Египет получает новые контракты от Пентагона. Разве не идеально?

За многие годы Египет накопил немало оружия, даже имеет мощности для его производства, а теперь у Каира есть шанс на этом неплохо заработать, а в качестве бонуса – обновить свою армию и усилить боеспособность. Тогда на смену устаревшим российским образцам придут условные F-35 и PATRIOT, а может, и все сразу. При этом "золотая акция" имеет ограниченный срок годности, ведь из-за санкций Россия не может обслуживать проданную в Египет технику, а соответственно – та рискует стать металлоломом.

Сигнал из Сеула

Лед в вопросе поставки оружия Украине уже тронулся и это заметил даже Дмитрий Медведев. И если реакция русского блогера была традиционно неадекватной, то все остальные все поняли полностью верно.

Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, полномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке,

– президент Республики Корея Юн Сок Йоль о возможности военной поддержки Украины.

18 апреля президент Республики Корея Юн Сок Йоль изящно сообщил о возможности поставки оружия Украине. Эти слова были сказаны накануне визита политика в Вашингтон. А за неделю до того страна заключила с США соглашение на поставку, так сказать в аренду, 500 000 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий.

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Таким образом, Южная Корея подает четкий сигнал. и его слышат не только в Москве или в Пекине. Это прямой указатель Каиру и пошаговая инструкция, как оказаться на правильной стороне истории.